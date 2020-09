Xoana González defendió a Leslie Shaw tras las críticas que recibió por tener una cuenta en la plataforma ‘Only fans’, donde los usuarios ganan dinero por publicar fotos y videos para un público adulto.

“No veo nada de malo que Leslie Shaw tenga su ‘Only fans’, me encanta y por mí que toda la farándula tenga su cuenta. Está bárbaro que cada una haga lo que quiera, no creo que Leslie haya bajado de nivel por calatearse. Obviamente, por la carrera que tiene, sorprendió a muchas personas, pero no le veo nada de malo”, dijo.

¿Tú novio (Javier González) no se pone celoso de las fotos y videos que compartes en tu cuenta de ‘Only fans’?

No, más bien me apoya y hasta me da ideas. Nos la pasamos mirando producciones ‘calentonas’ de otras actrices para sacar idea. Nos amamos mucho y respetamos, él sabe hasta dónde respondo y no, todo está conversado.