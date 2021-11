Xoana González se pronunció sobre el escándalo que desató el ampay de Magaly Medina a Melissa Paredes y Anthony Aranda, el mismo que sacó a la luz la separación de la actriz de su de su esposo, Rodrigo Cuba. La gaucha aseguró que le tiene un gran cariño a la conductora y las personas no deberían juzgarla.

Xoana, en las últimas semanas se ha hablado mucho de la separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. ¿Qué opinas?

Es un tema delicado, hay una nenita hermosa de por medio y tiene la fortuna de tener dos padres que la aman. La verdad que todos los que nos hemos divorciado sabemos que cuando uno decide separarse, debe haber pasado mínimo seis meses o un año de que las cosas estaban mal. Cuando yo anuncié el fin de mi matrimonio (con Rodrigo Valle), ya había pasado un mes que estaba separada de palabra, no estaba preparada para las preguntas, las especulaciones o las cámaras fuera de mi casa. Uno para estar expuesto en un momento de tanta fragilidad, se toma su tiempo y lo cuenta cuando lo vea necesario.

¿Llegaste a compartir con Melissa Paredes en ‘Bienvenida la tarde’?

Sí, le tengo muchísimo cariño, éramos ‘rechicas’ y no sé si es por el cariño que le tengo, pero voy a tratar de estar del lado de ella, como mujer hay que apoyarnos y entendernos. No sé qué es lo que pasó en el hogar de Melissa, pero cuando el hombre saca los pies del plato o pone ‘los cachos’ no es tan criticado como cuando lo hace una mujer. Pero la realidad es que veo que hay un juzgamiento mucho mayor a la mujer, la sociedad está acostumbrada a que haya este tipo de cosas, ninguno de nosotros sabe qué pasó en su matrimonio, lo saben ellos y se respeta.

Hablando de otro tema, hace poco estuviste de cumpleaños. ¿Cómo te está yendo en Argentina?

Estoy muy feliz, hace mucho que no pasaba un cumpleaños en familia, me llenaron mi casa de plantas y libros. Cumplí 34 años, pero a partir de ahora diré que tengo ‘veinte y siempre’, ja, ja, ja. Sigo trabajando con mi ‘Onlyfans’, cada vez me va mejor, Con ‘Javi’ seguimos creando contenido, tenemos mucha gente que nos quiere y nos sigue.

TE PUEDE INTERESAR

Niñera de Melissa cuenta qué hacía el ‘Gato’ el día del ampay: “Se acostó con él como siempre”

Empresa vinculada a Telemundo manda comunicado y destruye a Rosángela: “No la conocemos”

Rosángela estalló en llanto y dijo que la vetaron de América Televisión: “Tienen miedo a que diga la verdad”