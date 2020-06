Xoana González reveló que está recibiendo propuestas indecentes, a raíz de que decidió reinventarse y realizar desfiles en lencería por las plataformas digitales junto a su amiga, la modelo Aída Martínez.

“Estamos en tiempos de crisis y hay que reinventarse, así que los shows que hacía en discotecas ahora los hago por transmisiones. Mi amiga Aída me convenció y nos está yendo tan bien que ya tenemos una segunda fecha, que será el 20 de junio, así que para todos los que quieran conectarse la información se da por WhatsApp al número 924695483”, comentó la argentina.

¿Tu novio Javier no se enoja porque hagas desfiles en lencería por redes?

Para nada. Él me dio el okey antes de todo. Ambos estamos súper bien y tenemos mucha confianza. Ya vamos seis meses juntos y no me imagino mi proyecto de vida sin él a mi lado.

¿Es verdad que te están llegando propuestas indecentes?

Sí. También me mandan fotos íntimas al número de contacto, pero lo tomo de manera natural. Desde que soy adolescente me proponen de todo, pero yo les explico educadamente que no tengo necesidad (de aceptar las propuestas indecentes), así esté pobre no lo haría. Tengo brazos y pies, así que puedo ganarme el dinero dignamente, hasta limpiando casas, pero nunca lo haría aceptando dinero por sexo. Tengo las suficientes herramientas para trabajar honestamente, tal como el arte que hago (pintando cuadros y vendiéndolos).

¿No te molesta que te propongan cosas malas?

Es obvio que tenga propuestas porque juego a ser una mujer sexy y fatal, pero realmente soy una niña traviesa e inofensiva.