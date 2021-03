Xoana González: “Soy feliz con mi pareja, pero aún no pienso en hijos”

Xoana González aseguró que vive un feliz matrimonio con su pareja Javier González, pero aún no planean ser padres este año ni el próximo, y piensa congelar sus óvulos.

Xoana, muchos seguidores te preguntan cuándo llega el bebé a tu matrimonio...

He leído varios comentarios sobre este tema, pero ahora definitivamente no, más adelante llegará. Lo bueno es que tomaremos las precauciones y congelaré mis óvulos. Nuestros planes ahora son hacer todo lo que queramos y disfrutar más de nuestro matrimonio, nuestro hogar, y ya en unos años pensaremos en nuestros hijos, pero no será este año ni el que viene.

¿Ya cuántos meses de casada tienes con Javier?

Ya tenemos casi cuatro meses de casados, pero estamos juntos hace un año y meses. Desde que nos conocimos fue un ‘flechazo’ y nos fuimos a vivir juntos. La verdad que todo fluye increíble, todo es perfecto, es mi complemento, gracias a Dios es la persona que yo necesitaba.

Hablando de otro tema, hace poco anunciaste que te mostrarás como ‘Dios te trajo al mundo’ en videos muy candentes en tu cuenta de ‘Only fans’…

Sí, en estos meses me di cuenta de que me encanta hacer desnudos y no tengo tabúes con mi cuerpo. Hablé del tema con mi familia y se pusieron contentos de que haga lo que me gusta, su apoyo es fundamental. Además, mis suscriptores están felices y agradecidos, hasta me han comprado paquetes anuales.

¿Qué te dijo tu esposo?

‘Javi’ me apoya en todas mis decisiones, realmente me enamora más cada día, logró sacar los prejuicios de su cabeza y lo tomó superbién.

(Deyanira Bautista)