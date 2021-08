Xoana González contó que su esposo Javier González se hizo la vasectomía, porque decidieron no tener hijos y que si en algún momento se les despierta el instinto paternal, pues podrían adoptar porque hay muchos niños que no pidieron venir al mundo a los que les hace falta amor y una familia.

“Sé que a muchos no les va a gustar la decisión o no lo van a entender, pero con Javier lo conversamos mucho, meditamos y decidimos que no nos convertiríamos en padres, por eso él se hizo la vasectomía. Optamos por este camino luego de pensarlo mucho, lo consultamos en terapia durante varios meses y estamos tranquilos, ya se lo comuniqué a mis padres”, dijo.

Pero tiempo atrás afirmaste que te gustaría ser madre...

Sí, pero cambió mi forma de pensar por la pandemia, las terapias, el budismo y creo que no hace falta tener un hijo biológico para ser madre porque puedes darle amor a tantos niños que están abandonados en este mundo, que no pidieron venir y necesitan amor.

Xoana González dice que más adelante podría adoptar. (Foto: Instagram @xoanaoficial).

Entonces, ¿adoptar es una posibilidad?

Claro, pero no en este momento. No sé, de aquí a cinco años podríamos hacerlo, todo dependerá del momento y las circunstancias. Lo importante es que en este momento estamos bien, contentos y amándonos. Seguramente a algunos fans les gustaría verme con mi pancita, otros aprobarán mi decisión y algunos no, pero no pido que me entiendan, es una decisión bien pensada.

Por otro lado, Xoana contó que está agradecida con sus fans por seguir apoyándola en su cuenta de ‘Onlyfans’ donde comparte videos superhot con su esposo.

“La respuesta de los seguidores me encanta, siempre con Javier estamos dándoles nuevo contenido, también realizamos videos previos al contenido más hot”

MIRA ESTO: Xoana González revela que lucha contra la depresión y se medica hace 11 años

LUCHÓ CONTRA LA DEPRESIÓN

Por otro lado, Xoana se refirió al caso de Michela Elías, luego que la exchicareality confesó que sufre de depresión e intentó atentar contra su vida.

Xoana, te animaste a contar que también luchas contra la depresión. ¿La tienes controlada?

Sí. Nunca había hablado tan abiertamente de mi medicación, me da vergüenza por lo general, pero a la vez me siento orgullosa porque me preocupo por mí y porque quiero ser feliz. Siempre rescato lo positivo, ya aprendí a vivir con esto (depresión). Los ataques de pánico bajaron bastante, agradezco a mis médicos porque me dieron herramientas para que lo controle sola. Sin embargo, es terrible sentir cómo las demás personas minimizan o ignoran este tema.

Xoana González cuenta que su esposo y ella meditaron mucho la decisión de no tener hijos

Con tu experiencia, ¿qué le recomendarías a Michela?

Que jamás se automedique porque es peligroso, que dedique tiempo a sanarse, que busque ayuda profesional, que salga del lugar que le hace padecer para empezar a sanarse. Le mando mucha fuerza, vibras y luz. Es joven y una guerrera que saldrá adelante.

Por cierto, Magaly Medina también reveló que sufre de depresión desde los 21 años y le dio algunos consejos a Michela...

Es superimportante darle visibilidad a estas cosas, eso (testimonio) me dio valor para mostrar mi cajón de pastillas, que son recetadas y bajo control desde hace 12 años. Primero es la salud corporal, mental y sobre todo espiritual.

