Xoana González le recomendó a Tilsa Lozano que tenga paciencia tras enterarse de que agarró nuevamente un bouquet de novia y le cantó a su pareja, Jackson Mora, la canción ‘el anillo pa’ cuándo’ de Jennifer López.

Xoana, hace unos días Tilsa volvió a agarrar un bouquet de novia y le cantó a su pareja ‘el anillo pa’ cuándo’. ¿Crees que le está metiendo presión a su pareja?

No hay una fecha que te dice ‘a los tres meses o al año’ tienes que casarte, hay parejas que tienen más de siete años juntos y todavía no se casan. La verdad, a mí me daría roche ‘manguear’ (pedir) el anillo, pero ella lo habrá hecho de broma y quizás Jackson estará ahorrando para hacerle una gran boda a Tilsa. Tampoco creo que la mayor aspiración sea estar casada, es algo que se da en una pareja porque uno está enamorado, pero si hay amor un papel no hará que estén más juntos, así que paciencia que ya llega (el matrimonio) y si no llega, no importa. Hay que disfrutar el momento, los días y con salud.

Tú ya estás casada, ¿qué le aconsejarías a Tilsa?

Que lo más importante no es un papel, sino el amor que se tienen y a ellos se les ve superenamorados.

¿A los cuántos meses de relación tu esposo Javier te pidió la mano?

A los meses de convivir, recuerdo que estaba pintando un cuadro, cantando desafinada, hecha ‘un loco’, me tocó el hombro y me propuso matrimonio. Me dijo que nunca se había enamorado así. Uno se siente cómodo y natural cuando es la persona adecuada y, como he dicho varias veces, Javier es el hombre de mi vida.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Tenemos nueve meses de casados y de conocernos y convivir un año más.

Te vemos más enamorada que nunca...

Sí, cada día más enamorados o, mejor dicho, cada situación que pasamos nos une más, admiras más, te gusta más, esas cosas enamoran.

¿Y cómo les va con su cuenta de ‘Onlyfans’?

Bien, continuamos compartiendo contenido exclusivo triple X y nos están haciendo muchas ofertas para grabar en hoteles de provincias. Nos sentimos muy cómodos y felices.