Por: Carla Chévez

Xoana González, luego de anunciar que se casará con su ‘pizzero’ Javier González en noviembre, prometió que esta vez no usará zapatillas al dar el sí, pues lo hará descalza y de blanco frente al mar.

Recordemos que este será el segundo matrimonio de la modelo argentina, quien en el 2016 se casó con su compatriota Rodrigo Valle, en una sencilla ceremonia en Pachacámac, pero que apenas duró un año.

“Justo el 15 de noviembre cumplimos un año de relación y también de convivencia, porque ni bien nos vimos estuvimos juntos y en vez de estar pagando dos alquileres decidimos pagar uno. Desde esa fecha no nos hemos separado”, afirmó.

Lo bonito es que llegó a tu vida en el momento preciso...

Sí, fue un regalo del cielo. Es la mejor persona que he conocido en mi vida, mi familia lo adora.

En las redes sociales muchos celebran tu felicidad, esta vez no usarás zapatillas con tu vestido de novia...

Sí, son súper buena onda y no usaré zapatillas, me casaré descalza para mostrar mis bellos pies de princesa, ja, ja, ja.

¿En la playa o el campo?

En la playa y por civil porque ya me casé por la iglesia, soy bastante ‘conchuda’ al ponerme el vestido blanco.

Serás doblemente González...

Sí, seré González al cuadrado.

¿Y ya te dio la ‘roca’?

No, prefiero que todo sea el mismo día de la boda. Eso de ponerte el anillo y sacártelo no me cuadra mucho. Deseo que todo el simbolismo sea el día de la boda.