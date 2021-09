Xoana González anunció finalmente logró comprarse su departamento propio, gracias a su trabajo en Onlyfans junto con su esposo Javier González. De inmediato, varias figuras de Chollywood salieron a criticarla, entre las que figura la periodista Lourdes Sacín y la exvedette Deysi Araujo.

La ex de Andy V comentó una publicación de la noticia de la gaucha en Facebook y aunque reconoció que se gana su dinero de manera honrada, le aconsejó no hacerlo público ya que los jóvenes podrían seguir su ejemplo para conseguir dinero fácil a través del porno.

“Todo bien, se gana su plata honradamente, pero no deberían publicitarlo porque quizá jóvenes desorientados podrían imitar eso en vez de estudiar y buscar dinero fácil, lo que tampoco es para andar orgullosa. Sino tendría que incluirse esa carrera en las charlas de orientación vocacional”, comentó Lourdes Sacín.

Samuel Súarez de Instarándula se comunicó con Xoana González para que dé su descargo y la argentina, fiel a su estilo, aseguró que nunca pidió publicidad para sus videos y que no aspira a ser ejemplo de nadie en el ámbito laboral.

“Que lo compré honradamente pues sí, trabajando, pero que no deberían publicitarme... yo tampoco ando pidiendo publicidad, yo no ando pidiéndole a nadie que haga lo que yo hago, que viva como yo vivo”, dijo en una historia.

Asimismo, aseguró que su trabajo como actriz porno no es sencillo. “Que sea buen dinero no significa que sea algo fácil, tuvimos que deconstruirnos y pasar todo un proceso para llegar a hacer estos videos. Para mí la moralidad de los demás es tan subjetiva que me dejo de improtar... creo que nunca me importó”, indicó la gaucha.

En ese sentido, aseguró que no es ejemplo de nadie. “No ando haciendo una marcha desnudándome diciendo que sean como yo, no. Me encanta poder influir en que la gente pueda pensar libremente, pero no se confundan, yo no ando invitando a todos a grabar en Onlyfans”, agregó.

XOANA ACONSEJA QUE AHORREN

Finalmente, Xoana González aseguró que no le molesta ni le interesa que opinen sobre su vida pero sí puso énfasis en recomendarles a sus seguidores que ahorren. “Yo soy súper ahorrativa de toda la vida, guarden pan para mayo. Yo vivo súper austera, no me importan las carteras, los viajes, siempre fui frontal, directa y sincera con mi vida y mi forma de pensar... congruente, responsable de mis actos, de mi dinero, de mi vida. No le hago mal a nadie, no jodo a nadie y no es ilegal”, concluyó la argentima.

TE PUEDE INTERESAR

Lesly Reyna, ex Miss Perú y modelo de ‘El último pasajero’, se casará con chico transgénero y planean tener un bebé

“Exatlón México”: qué horario tendrá en Azteca Uno durante esta semana

Greissy Ortega revela que tuvo problemas tras someterse a la banda gástrica: “Pensaba que si comía me iba a salir un rollo”