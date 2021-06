Xoana González celebra que Magaly Medina haya podido superar sus diferencias con su esposo Alfredo Zambrano, con quien acaba de reconciliarse.

“La última vez que fui a su programa le propuse participar con su marido en un video de ‘Onlyfans’ y a los segundos anunció su separación. Me sentí fatal, pero estoy contenta de que hayan regresado. Lo de ellos es amor del bueno, volvieron; además, no se separaron por motivos de que se dejaron de querer o algo terrible, sino por otras cosas. Me parece perfecto que hayan vuelto, se aman con locura y bienvenido sea el amor”, precisó la argentina.

¿Todavía sigue en pie tu invitación para el ‘Onlyfans’?

No estaría mal si nos quieren contribuir con algún video para ‘Onlyfans’ (risas). Mentira, es un chiste, pero si atracan, normal.

¿Ya regresaste a Lima?

Sí. Teníamos miedo de no poder volver (por las nuevas restricciones), estábamos asustados, pero por suerte todo se solucionó y ya estamos en Lima con nuestras mascotas.