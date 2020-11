Xoana González contó que vivió un momento mágico en su ‘boda espiritual’ junto a su esposo Javier González, que se realizó el pasado 14 de noviembre en Punta Sal.

“La ceremonia fue en la playa y al atardecer. Fueron días difíciles para todos y entendemos la situación, por eso no compartí mucho sobre el momento mágico que viví, pero nuestro casamiento fue hermoso, un sueño hecho realidad, quedará en mi corazón para toda la vida. Como dije en mi boda civil, me casé con el hombre de mi vida”, sostuvo la modelo argentina.

Publicaste una foto donde se observa que Javier te está agarrando el vientre y tú afirmas ‘tengo mil cosas que contar’, ¿estás embarazada?

Ojalá, pero todavía no. Dije que tenía mil cosas que contar por todas las anécdotas que estoy pasando en mi luna de miel. Con ‘Javi’ estamos practicando a ser papás con la hija de Natalia Otero, ella y Aída Martínez están conmigo (en Tumbes). Estamos entusiasmados (con la bebé), pero todavía no estoy embarazada. Si me ven rellenita es por culpa del hotel, ja, ja, ja.

¿Ya aprendiste a cambiar pañales?

No tengo idea, pero tengo ganas de aprender. Dentro de seis meses empezaremos a buscar, no es tan fácil vivir con un bebé veinticuatro horas. Un hijo es hermosísimo, pero es sacrificado y una tiene que comenzar a organizar su vida, tendríamos que alquilar un departamento más grande. Me muero de ganas de ser mamá, quiero tener tres hijos, pero soy consciente de que tenemos que organizarnos.