Xoana González no volverá al Perú: Jueces rechazaron su pedido y se quedará en Argentina 

La modelo argentina Xoana González no regresará al Perú al menos por un buen tiempo. La corte superior de Lima rechazo el pedido de la gaucha para que dejen sin efecto la orden de captura en su contra.

Melissa Loza le ganó el juicio a Xoana González por difamación. La argentina podría ser detenida y pasaría un año tras las rejas si es que decide regresar.

Al respecto, Xoana González escribió un extenso post en Instagram donde detalla su actual situación y cómo es que afronta este duro momento en su vida.

"Me duele mucho porque es el país que viví 5 años y, más allá de las cosas que hice en prensa los primeros años, las fans y el grupo lindo que se armó me conocen de verdad y saben que no soy una mala persona. Mis errores además los he pagado sin chistar y he pedido perdón mil veces a las personas que he herido. Se que a mucha gente le puedo caer mal pero demás está decir que he aprendido de cada golpe de la vida" , indicó.



Asimismo señaló que su defensa apelará la decisión judicial para lograr su regreso al Perú y así pueda estar al lado de su esposo Rodrigo Valle.

"Ojalá pueda recuperar mi vida y sino ya nos vendremos a vivir a Argentina. Perú siempre en mi corazón, me dio todo y por una mala experiencia no cambiara el amor que le tengo" , precisó.