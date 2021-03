La modelo Xoana González reveló que congelará sus óvulos para convertirse en madre en un mediano plazo junto a su esposo Javier González, con quien se casó en noviembre del año pasado y ahora graban videos para ‘Onlyfans’.

Asimismo, la argentina y su esposo Javier González señalaron que aún no tienen planes inmediatos de encargar un bebé, pues están enfocados en concretar varios proyectos personales por lo cual iniciarán el tratamiento de congelación de óvulos a mediados de este año. A su vez, ambos resaltaron que toman deportivamente las críticas o comentarios negativos que surgen a raíz que protagonizan videos eróticos para ‘Onlyfans’.

Xoana, ¿ya hay planes con Javier para encargar un bebé?

No. Queremos que pase la segunda ola y si hay tercera también. Es una locura lo que está pasando en el mundo entero, así que más adelante lo veremos, no es algo que nos preocupe, pero ya estamos tomando precauciones de congelar lo que se tenga que congelar para cuando tengamos tiempo, ganas, pero sobre todo libertad de dedicarnos a la crianza de un hijo. Queremos disfrutar de nuestro bebé, pero para hacerlo tenemos que cumplir algunos proyectos personales. No quiero que el reloj de los años me presione. Con Javier estamos súper bien, enamorados, riéndonos siempre, todo el día nos decimos que nos amamos, es una cosa increíble lo que vivimos, lloro de amor porque me siento una mujer plena y feliz de haber encontrado a mi compañerito de vida. Estamos disfrutando nuestra etapa de casados

Entonces, ¿piensas iniciar el tratamiento de congelación de óvulos?

Sí, pero no lo haré en verano, sino entre junio y julio porque la doctora nos ha dicho que puedo engordar un poco.

Por cierto, ahora grabas videos con Javier para ‘Onlyfans’, ¿Cómo han tomado algunas críticas?

X: Lo virtual no te afecta, aceptamos lo que cada uno opine.

J: Las críticas son parte de, no se puede agradar a todo el mundo, lo tomamos deportivamente. No hay nada raro (en los videos que graban), hago lo mismo con mi esposa, al igual que otra persona, solo que prendemos el celular y lo grabamos. Hay gente que le parece bien y otros que no. No se puede controlar lo que piensen los demás.

Xoana, ¿el público femenino ha aumentado en tus seguidores de ‘Onlyfans’?

Tengo muchas chicas que me siguen, me sorprende y me encanta, porque me dicen que aprenden cosas y que les he salvado el matrimonio. (L. Gamarra)