Xoana González en XOANA LOVE: "El mejor día de mi vida" [VIDEO]

Mi columna de hoy es cortita, concisa y solo quiero compartir en pocas palabras:

¡El mejor día d mi vida! Todavía sigo llorando de emoción, Les voy a contar un secreto: este es un sueño que tengo hace mucho. Desde siempre en realidad soñé con esto, puede sonar tonto o muy simple. Hace muchos años que le vengo pidiendo a mi papá con que me lleve a una plaza y me empuje en un columpio y el señor hielo siempre me dice que no y que me deje de joder ya que ya ambos estamos grandes para eso (yo 30 y el 62).

Es la primera vez en toda mi vida que mi papá me empujó en un columpio. Cumplí ese anhelo. Nunca me di por vencida y acá con 30 años estoy llorando como una nena que le regalaron el mejor día de su vida. Si tenía que pasar tanta angustia para poder vivir esto, ¡valió la pena! ¡Gracias universo, gracias Dios! Empiezo a entender eso de que los tiempos de Dios son perfectos y que todo pasa por algo

Xoana González en XOANA LOVE

