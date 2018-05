Xoana González en XOANA LOVE: "Me hackearon mi cuenta Instagram"

Cada vez que tengo una bronca que no puedo manejar, sigo estos pasos, ojalá le sirva a alguien:

Paso a explicarles: me hackearon la cuenta Instagram. Sé que han intentado con mil comentarios negativos de cuentas falsas hacerme daño, pero esto ya es demasiado.

Terminé por repudiar en el fondo del corazón a los seres más mezquinos y miserables de la tierra. Esos de tal egoísmo que no dejan ser a los demás porque su mismísima existencia demuestra la pobreza de sus corazones infelices y llenos de odio.

Cierro los ojos, doy bocanadas de aire y cuento hasta mil. Sigo caminado.

Las lecciones de meditación me obligan a ir a un lindo oasis, aunque en realidad es un caos... Cuánto contraste. Quisiera saber cuál de los dos mundos es en realidad el mío. Me hice la ilusión de que eran ambos en planos paralelos y superpuestos que se alternan por capricho.

Mi pasividad no es la de un héroe en retiro, sino un cataclismo en reposo, un volcán dormido por así llamarlo. Me dejé confundir por la desesperación, nadando en estos médanos de fantasía.

Finalmente comparo la situación actual con lo más doloroso que me ha tocado vivir -que lo sé en mi interior y que se los he confesado en alguna de mis tantas columnas- en donde me desmorono con solo imaginar ese desesperante momento que me ha tocado pasar donde la vida te acorrala contra a un abismo.

Vuelvo a ver la bronca actual ya como una tontera, tan insignificante, tan superficial, tan fácil de solucionar. Me doy cuenta que nada puede perturbarme. En resumen ¿cómo paso mis tragos amargos? Voluntad ajena: Me distraigo con tonteras, analizo en mi interior mis verdaderos dolores y luego veo todo de otro ángulo.Son 3 simples pasos la filosofía que adopté hace años:

-Obtenlo (de mil maneras posibles)

-Sustitúyelo (reemplaza el lugar vacío)

-Olvídalo (en caso que no tenga solución deja de ser un problema para ser una realidad y no queda de otra que aceptarla para luego soltarla)

Ojalá les haya servido mis amores, se los escribí con mucho cariño como siempre. Y recuerden, la maldad ajena es inútil contra esta mujer fuerte que ya ha vivido mucho.

