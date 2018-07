Xoana González en XOANA LOVE: "¿Por qué stalkeamos a los antiguos novios en redes sociales?"

¿Por qué stalkeamos a los ex? Qué costumbre rara. O sea, cuando él estaba con una de nosotras, no nos interesaba si se iba a jugar al fútbol, con los amigos o si nos estaban lloviendo los cuernos con la amiguita de turno. Lo deseabas tener lejos. O cuando te reclamaba algo sin razón las caras de “no te soporto” te acalambraban los músculos faciales.

Y en cambio, años después, nos da curiosidad ver qué hace, con quién se junta, si se le cayó el pelo, si está más arruinado que antes, en dónde, cómo, cuándo y por qué.

Y si llega a etiquetar a su pareja nueva nos vamos saltando de Instagram en Instagram viendo la peor foto de la pobre mujer comparándonos y mandándosela al grupo de chat de amigas de siempre.

Hablando entre chicas, llegamos a la conclusión que conocemos más a nuestro ex ahora que cuando vivíamos juntos. Y no es que queramos volver. Jamás. O sea, no hay forma. Solo queremos ver cómo es que sus vidas continuaron sin nosotras.

Yo me sorprendo, he escuchado tanto decirme “me mato si me dejas, me muero sin vos, la vida termina, bla bla bla” y ahí están, respirando y encima usando hashtag, felices en sus fotos con filtros.

Y una no es que anda mirando al ex a diario. Esto es ya cuando el Wi-fi es gratis y ya no sabemos qué hacer con el exceso de internet y la carga del celular.

Yo no me olvido de la vez que le compré un jean de esos caros que jamás gastaría para mí y lo compré con la tarjeta de crédito. Después, cuando ya me había separado de él, me llegaba el resumen mes a mes de la tarjeta y era como una especie de bullying. Básicamente el resumen de gastos se reía en mi cara, gritándome “¡qué pelotuda que sos! Seguís pagándole el pantaloncito que anda saber quién se lo baja ahora”.

Nos vemos el próximo lunes. Mira aquí todas mis columnas

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE