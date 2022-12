Xoana González sorprendió a sus seguidores al colaborar con Olenka Zimmerman para la plataforma para adultos, OnlyFans. Ahora, la argentina tendría una nueva compañera para su próximo material.

En una entrevista realizada por el diario El Popular, Xoana habló acerca del video que grabó Olenka Zimmemarn: “Me encantó. Una diosa. Me sorprendió muchísimo, los seguidores quedaron súper hot”.

Además, también brindó indicios de realizar contenido con la pareja de Jean Paul Santa María.: “Ahora que voy para Perú en unos días, tengo una colaboración con otra diosa que también la venían pidiendo mucho”, añadió la argentina.

Días atrás, Romina Gachoy habló acerca de grabar con Xoana y dejó en claro que no la rechazó en ningún momento, como se venía especulando en redes sociales.

Romina Gachoy aceptó grabar con Xoana González para OnlyFans

La uruguaya aclaró que ella no “choteó” a la argentina en ningún momento. “Nunca, es mi amiguita, la quiero mucho. Lo que pasó es que no había leído el mensaje que me envió. Pero ya todo está solucionado. Ahora solo vamos a ver el día que lo haremos”, expresó a El Popular.

Hace poco, Xoana González encendió las redes junto a Olenka Zimmermann por la promoción de su también esperada colaboración. La pareja de Jean Paul aclaró que, pese a que colaborará con Xoana González, el contenido que realizaran juntas será profesional y sin “extremos”.

“(Xoana no tiene límites) Bueno, es su forma de ser y nadie la va a cambiar. Pero no llego a extremos, cada uno con su estilo. Debo destacar que es muy profesional, desde ya auguro que va a salir muy buena la colaboración”, manifestó.

Romina Gachoy sube el nivel de su OnlyFans (video: atv)

