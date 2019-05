Yaco Eskenazi afirma que su esposa Natalie Vértiz no se pone celosa por su personaje de 'Chicho' | FOTOS

Tras el alboroto que ha causado en el barrio de ‘San José’, el actor Yaco Eskenazi, quien encarna a ‘Chicho’ en ‘De vuelta al barrio’, cuenta que su esposa Natalie Vértiz no se pone celosa porque incluso han surgido las ‘Chicholovers’.



¿Cómo tomas el éxito de la serie que está superando los treinta puntos de rating?

Estoy muy agradecido por todo lo que me está pasando en la serie ‘De vuelta al barrio’, donde estoy aprendiendo mucho y el público está enganchado con las historias,

‘Chicho’ ha llegado a alborotar a todas las mujeres del barrio...

Sí, ha sido un inicio arrasador, ja, ja, ja. Es más, hasta ya existen las ‘Chicholovers’.



¿Y Natalie Vértiz no se pone celosa con tanta exposición?

Para nada. Es todo lo contrario, porque no se pierde un capítulo y se vacila con cada escena. A mí me da roche, y lo veo solito, pero ella arma una fiesta.

¿‘Chicho’ tiene mucho de Yaco?

Sí, hay cosas muy parecidas. Para empezar los dos somos chalacos, chicos de barrio y a mí me permite sacar mi lado cómico, soy medio payaso y me siento cómodo con las escenas.



Adolfo Chuiman te bautizó con una cachetada...

Ja, ja, ja... sí, se dio en una de las escenas, fue divertido. Para mí es un regalo trabajar con ‘Adolfito’, lo conozco desde la serie ‘Así es la vida’, donde aprendí mucho y le tengo cariño. Las veces que nos encontramos nos saludamos con afecto y siempre tiene buenos consejos.

¿Qué tal la química con Tatiana, tu hermana en la serie?

La química es buena, con ella grabé mis primeras escenas y me dio mucha confianza.