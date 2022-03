El conductor Yaco Eskenazi afirmó que Natalie Vértiz ya se habría animado a tener un tercer bebé, pero espera que sea una niña.

“Hasta hace unas semanas, cuando a Natalie le preguntaban por un tercer embarazo, decía un rotundo ‘no’, que no había chance, pero hace poco dijo que había esa posibilidad, así que eso me ha puesto contento, pues sueño con tener una niña”, comentó el conductor de ‘En la cocina... mando yo’.

O sea, ¿empezarán a planificar la llegada de un tercer bebé?

A mí me encanta la capacidad que tiene Natalie de planificar las cosas. Yo en un momento era bien pesadísimo al pedirle el segundo hijo, pero nos dimos un tiempo para poder disfrutar a Liam. Ahora con el pequeño estamos babeando, es una cosa deliciosa, es para chuparlo, es riquísimo.

Yaco Eskenazi muestra el momento en que su hijo Liam conoce a su hermanito. (Foto: Composición/Instagram)

¿Te encantaría una niña?

Sí, tiene que salir una mujercita, sino Natalie me bota y se queda en casa con los tres hombrecitos, pues ya no nos aguantaría. Además, si me muero por estos ‘pirañas’, imagínate por una niña.

Imagino que en algún momento irás con Natalie al programa ‘En la cocina... mando yo’, para competir con Ethel y Julián Alexander.

Eso es lo que quiere Ethel, porque mi esposita no tiene mucha experiencia en esos temas.