El conductor Yaco Eskenazi comentó que muchas veces su esposa, Natalie Vértiz, lo deja con la boca abierta en su faceta de madre y lo convierte en mejor padre. Además, este domingo retorna a la conducción con programa nuevo de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

“Natalie, como mamá, me ha dejado con la boca abierta y muchas veces me deja sin palabras. Para mí ha sido un constante aprendizaje mirar cómo se desarrolla como madre y, definitivamente, eso me ayuda a mí a ser un mejor papá. Yo la conocí siendo más chica y ahora es una mujer que lleva las riendas de la casa, hoy en día todo lo que ella hace es por Liam, por nuestro hijo. Estoy muy feliz de haber encontrado una esposa como Natalie, quien, además de ser una gran mujer, es una mamá A1”, aseguró Yaco.

Asimismo, detalla que cocinará el domingo para celebrar en familia el ‘Día de la madre’. “La pasaremos en casa, celebrando a Natalie y a la persona que nos ayuda en nuestro hogar, quien es nuestra familia. Quizá hagamos una parrilla, y claro, una videollamada con mi mamá y mi suegra, tenemos que estar juntos un rato”, añadió.

Finalmente, contó que mañana saldrá junto a Ethel Pozo en la conducción de ‘Mi mamá cocina’, con un programa especial dedicado a las madres, teniendo la participación de Melissa Paredes, Korina Rivadeneyra y Susy Díaz, vía online.