Yaco Eskenazi molesto y dice que nunca quiso ingresar sin ser invitado a concierto 'Barrio Latino' [VIDEO]

Yaco Eskenazi descartó tajantemente que haya querido ingresar, sin ser invitado, al concierto ‘Barrio Latino’, tal como afirmó una usuaria en Twitter.



“No es verdad y no hay nada más que decir. Yo no tomo importancia a cosas que, estoy seguro, no sucedieron. Ni sé quién es esa chica y no sé cuáles son sus intenciones, así que prefiero ni opinar”, sostuvo Yaco. (J.V.)



Yako Eskenazi en El Gran Show