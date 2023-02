En la edición de este sábado de “Estás en todas”, Yaco Eskenazi sorprendió luego que asegurara que su esposa y madre de sus hijos, Natalie Vértiz tiene un gran parecido con la modelo estadounidense Kendall Jenner.

El comentario del conductor de televisión vino después de que comentaran las supuestas salidas entre Kendall Jenner y Bad Bunny . “Hemos visto en saliditas clandestinas a Bad Bunny y Kendall Jenner. A mí me encanta, ¿qué pasará con esta pareja?, no lo sé”, comentó en un inicio Natalie, quien no imaginó que su esposo la sorprendería al compararla con una de las integrantes del clan de las Kardashian.

“No va. No me gusta. Mucho choclo para ese loro. Mucha jaula para ese canario. Mira, a mí me gusta más o menos la música de Bad Bunny, pero yo creo que Kendall, que es muy parecida a mi esposa, hermosa (...) no la veo con Bad Bunny, tendría que estar con Leonardo Di Caprio”, expresó el conductor de “Estás en todas”.

Días atrás, el conductor y actor de televisión confesó sentirse emocionado de poder compartir la conducción con su esposa y madre de sus hijos. “Yo estoy feliz porque se me presenta la oportunidad de demostrar una faceta mía en algo diferente y voy cerrando algo que era estar en un set de telivisión con Natalie”, expresó para un programa de su casa televisiva.