Yaco Eskenazi cuadró a René Gastelumendi por llamar 'deliciosa' a Natalie Vértiz [VIDEO]

Yaco Eskenazi reveló su lado más 'oscuro': sus celos. En el recién estrenado programa de Gisela Válcarcel "Gisela Busca...", el esposo de Natalie Vértiz contó un par de experiencias que sacaron su lado animal.

Durante la entrevista, Yaco Eskenazi reveló que sí se puso celoso cuando Christian Meier llamó 'preciosa' a Natalie Vértiz después que ella lo entrevistara. El actor compartió una fotografía en su cuenta Instagram al lado de la modelo y el calificativo no le gustó al excapitán de Los Leones.

"Me preocuparía si a Christian Meier no le parece guapa mi esposa. Estoy consciente de que estoy casado con una mamacita, y no solo es para mí, sino también para el público. Sé que todo fue con respeto”, dijo Yaco Eskenazi en esa oportunidad.

Sin embargo, durante el programa de Gisela Valcárcel, Yaco Eskenazi tuvo que reconocer que le incomodó que Christian Meier llame así a su esposa de manera pública. Para el también conductor, el piropo fue un cumplido, pero espera que no se repita.

"Si fueran en otras circunstancias -si no trabajara en televisión, por ejemplo- voy a buscar al tipo y le dice: 'oe, ¿qué te sucede?'. Yo puedo entender que estoy casado con una mujer hermosa, pero yo no le diría preciosa a la esposa de nadie. Lo tomo como un cumplido, pero sí espero que el día que nos conozcamos me diga: 'qué guapo eres, te felicito por tu esposa'", dijo Yaco Eskenazi durante el programa.

Pero no todo quedó ahí. Yaco Eskenazi también contó una anécdota desconocida hasta el momento: un 'cuadre' al periodista René Gastelumendi. Según contó, una vez fue a buscar al conductor de América Noticias para hacerle el 'pare' por llamar 'deliciosa' a su esposa.

"Estaba saliendo del gimnasio y veo en Twitter que René Gastelumendi había presentado a Natalie Vértiz como la 'deliciosa'. A mí dio dolor de barriga. Y verlo en el Twitter fue peor porque te genera más cólera", exclamó Yaco Eskenazi.

El conductor de 'Tu mamá cocina mejor que la tuya' explicó que por ser personas mediáticas, René Gastelumendi tenía que tener más conciencia de lo que había dicho y de lo que podía dejar entrever. Al final, las cosas se aclararon y el periodista le ofreció disculpas a Yaco Eskenazi.

"Fui a buscarlo al noticiero. Le dije: ¿qué pasa, on?'. Él me dijo que lo disculpara porque se le escapó. 'Todos los días trato de presentarla con un cumplido y se me escapó ese. Tú eres pata'. Yo le dije que no me iba a molestar por eso pero tenía que entender que somos personas mediáticas y me respondió como un caballero" , declaró Yaco Eskenazi.

Yaco Eskenazi cuadró a René Gastelumendi

