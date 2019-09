Yaco Eskenazi desmintió que haya terminado vínculo con GV Producciones: "Todo está perfecto"

Yaco Eskenazi desmintió que se haya terminado su vínculo laboral con GV Producciones y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, después que Rodrigo González ‘Peluchín’ señaló que no le renovaron el contrato al conductor, por especularse que tendría más de una relación amical con Ethel Pozo.



“Todo está perfecto (con GV Producciones). No he hablado con ningún canal, porque mi futuro sigue en América Televisión. Sigo en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y tengo más proyectos. Estoy feliz en GV Producciones y en el canal”, precisó.



Incluso Gisela Valcárcel comentó que te tiene en mente para otro proyecto de su productora, pero que saldría al aire el próximo año...

Sí pues.



Rodrigo indicó que no te habrían renovado el contrato a raíz de los rumores que surgieron con Ethel. ¿Tomas con humor sus comentarios?

No lo tomo de ninguna manera, porque es muy alejado de la realidad que vivimos en mi familia y mi centro de trabajo. Nada va a desestabilizar el buen momento en el que estoy con los míos. Ethel es amiga mía y de mi familia. No dejaremos que estos rumores malintencionados malogren la buena relación que existe entre las dos familias.