Yaco Eskenazi defendió a Ethel Pozo de las críticas y dijo que siempre la van a comparar con Gisela Valcárcel, pero ella es súper profesional y trabajadora.

“Es difícil que no se le compare teniendo como mamá a un personaje como Gisela, pero yo que trabajo con ella veo cuánto se esfuerza, chambea y prepara, le gusta lo que hace. Las personas tienen derecho a criticar, si me parece una crítica constructiva la tomo, sino sigo con mi vida, no pasa nada”, reveló Yaco.

¿Eso le recomendarías a Ethel que haga?

Creo que ella escucha las críticas y sigue adelante. Las veces que hemos conversado nunca la he sentido bajoneada por algún comentario no positivo hacia ella.

Hasta han dicho que está en televisión por su mamá.

Cada una tiene su estilo, además Ethel recién tiene 4 años en la conducción, está empezando. Yo creo que cada una, a su manera, entretiene al público.

Este domingo estrenan la nueva temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ¿qué expectativas?

Yaco y Ethel

Estoy feliz y emocionado de volver los domingos, a las 7 de la noche. A pesar de lo que nos está tocando vivir a todos, es un año en el que tengo mucho que agradecer.

Hablando de otro tema, ¿cómo va el embarazo de Natalie, te ha ‘pegado’ los antojos?

De lo que sí estoy antojado es de estar con mi esposa todo el día, parece que tengo una debilidad por Natalie embarazada porque me tiene babeando.