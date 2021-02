Yaco Eskenazi está emocionado por el próximo estreno, al lado de Ethel Pozo , de la nueva temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ este domingo 7 de marzo

Ya regresan con la quinta temporada de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ¿aún se sienten nervios frente al estreno?

Cada vez que se acerca la fecha de estreno vuelvo a sentir emoción, cosquillas en el estómago, porque regresamos a las casas los domingos a las 7 de la noche, porque nos hemos hecho dueños de este horario.

A inicio de año se puso en duda si seguirías o no en esta temporada, ¿alguna vez dudaste de permanecer en el programa?

‘‘Mi mamá cocina...’ es un espacio que Ethel y yo hemos hecho nuestro, es un espacio que nos hace felices. Yo ahí me siento como pez en el agua. La verdad, es un regalo tener una dupla con la que te lleves tan bien, y eso nos ha pasado a Ethel y a mí.

Yaco Eskenazi |Rodrigo Sánchez Patiño

Y también te vemos en ‘Esto es guerra’…

No sé cuál será mi futuro en ‘Esto es guerra’, pero por el momento lo disfruto mucho, es un formato que me enseñó mucho. En todo caso, no se cruzan los horarios y podría manejar ambos proyectos sin ningún problema.

¿Cuál es el secreto para tan lindo amor con Natelie?

Natalie y yo somos muy honestos y en una relación siempre se tiene que chambear, el amor no es solo un sentimiento de ilusión, el amor se trabaja, uno tiene que hacer cambios por su pareja, tiene que hacer sacrificios por su pareja.

Y con tanto trabajo, ¿cómo haces para compartir con la familia?

Es un momento en que no podemos darnos el lujo de rechazar algún trabajo, y hay que aprovecharlo. Este año que pasó nos enseñó que todo puede cambiar en minutos y tienes que estar preparado para cualquier cosa. Por suerte, en mi casa hay salud, trabajo y tenemos que estar agradecidos siempre y aprovechar. Además, mi trabajo y el de Natalie nos permite pasar tiempo juntos y con Liam.