Yaco Eskenazi: Así fueron sus inicios en televisión ¡Míralo en Habacilar y América Kids! :O [VIDEO y FOTOS]

La carrera de Yaco Eskenazi en televisión empezó aproximadamente en 2003, con su primera aparición como modelo en el programa Habacilar. El conductor de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" recordó sus inicios en una entrevista para el programa "Estás en Todas".



Yaco Eskenazi contó que uno de sus sueños de adolescente era ser una figura televisiva. "Yo tenía un amigo de la comunidad judía, Daniel Neuman, él salía en Así es la vida. Yo le pedí que me hicieran un cásting", cuenta el conductor sobre sus inicios en la televisión.



Yako Eskenazí afirma que lo llamaron y pasó el casting para participar en la desaparecida serie "Así es la vida". "Me dieron un personaje que estuvo las últimas dos temporadas", indicó el conductor de televisión.



El conductor de televisión también recuerda con cariño su tiempo como modelo en Habacilar. "Yo no tenía el cuerpo de los otros modelos chapados, yo era un gato, era una rata. Raúl decía que yo era un mecánico", comentó entre risas, Yaco Eskenazi.



Yaco Eskenazi tiene más de 20 años en televisión.El conductor se siente muy feliz por todas las experiencias que vivió. Mira aquí la entrevista que le realizaron y sus divertidas apariciones en Habacilar y América Kids.



Yaco Eskenazi habla sobre sus inicios en televisión