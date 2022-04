Ahora que el tema de Aldo Miyashiro y su ampay con Fiorella Retiz está en boca de todos, el nombre de Yaco Eskenazi saltó a la palestra pues muchos usuarios pidieron que no le vaya a fallar a Natalie Vértiz, con quien forma uno de los matrimonios más sólidos de la farándula.

En el 2017, Yaco Eskenazi confesó que, antes de conocer a Natalie Vértiz su estilo de vida era muy desordenado y que en temas del amor no existía la palabra fidelidad.

“No estaba en mis planes casarme, pero cuando conocí a Natalie Vértiz me enamoré de verdad. Antes no lo había estado, pero con ella cambié. Antes nunca había sido fiel, no aguantaba ni un mes . Es más, de los 20 a los 30 años era ‘borrachín’, me tomaba hasta el agua de los floreros, pero tomé ayahuasca y me cambió la vida”, dijo Yaco Eskenazi.

En el 2020, Yaco Eskenazi volvió a hacer referencia al tema de la fidelidad revelando que siempre pensó que el día que se case y tenga una hijo, ‘ese día iba a ser para siempre’.

“Yo era una bala al aire, olvídate, hasta que conocí a Natalie ; y era algo que yo siempre me repetía en la cabeza: ‘El día que yo me casé y tenga mi hijo, ese día eso es para siempre”, dijo en el programa ‘América hoy’.

Yaco Eskenazi sobre su matrimonio con Natalie Vértiz: “No soy pisado, soy respetuoso” (Foto: TROME)

NO SALE A LA CALLE PARA EVITAR ‘TENTACIONES’

En el 2019, Yaco Eskenazi contó que “no era muy correcto” y explicó que para “evitar las tentaciones” no sale mucho a la calle.

“Obvio. Yo no salgo a la calle, para qué voy a estar en lugares donde sé que hay tentaciones . Si, uno tiene que evitar la tentación. Si te gusta jugar no vas a pasar por la puerta del casino”, dijo al diario Ojo.

