Yaco Eskenazi decidió dar su opinión luego de la entrevista que le hizo a Rafael Cardozo, quien ante las cámaras de “Estás en todas” contó por primera vez detalles del fin de su relación sentimental con la modelo Carol Reali, conocida popularmente como Cachaza.

“¿Qué pasó detrás de la entrevista? Ahora… ¿Se quiere volver a enamorar?”, consultó ‘Choca’ a su compañero de conducción.

Yaco dijo que creía en Rafael Cardozo, quien resaltó que por ahora no está en sus planes enamorarse. “No, no, te lo juro que no. Yo le creo cuando dice que es una persona difícil de enamorarse, es más al inicio todos sospechábamos que estaba con Cachaza, pero no ‘legalizaba’ hasta un buen tiempo después que los empezaron a ampayar. Yo creo que a él le cuesta bastante enamorarse”, puntualizó. “ Yo creo que a él le cuesta bastante enamorarse y, después de esta traumática separación, no sé si se va a querer a enamorar ahorita” , agregó Eskenazi.

Finalmente, el esposo de Natalie Vértiz reconoció que sí le afectó que Rafael y Cachaza dieran por terminado su romance, pues ambos son sus amigos con quienes compartió muchos momentos. “Ellos dos son amigos de nosotros, los queremos mucho, hemos compartido años con ellos, hemos viajado juntos, nos hemos ido a Panamá con ellos. O sea, Rafael va a mi casa casi siempre, habló mucho con él” , comentó.

“A mí me duele que se haya terminado, pero individualmente, cada uno sigue siendo amigo mío, los quiero a los dos y les deseo siempre lo mejor”, puntualizó.