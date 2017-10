Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz nos cuentan la magia de su buena relación [VIDEO y FOTOS]

Dos mundos se encontraron girando y girando en la vía láctea del amor. Ella lo miró. Él la conquistó. Ambos crearon un lenguaje propio que les dio los códigos de una convivencia singular. Yaco Eskenazi, chalaco del Barrio 4, palomilla que creció con callejeros y de buenos sentimientos, y ahora conductor del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Natalie Vértiz, Miss Perú, modelo y conductora de televisión. Son esposos, están felices y la sonrisa es parte del día a día.



YACO: ELLA ES TRABAJADORA, NO DESCANSA NUNCA

Yaco, ¿tu esposa cocina mejor que tu mamá?

No.



¿Se para frente a la hornilla?

Es campeona de los jugos, ja, ja.



¿Tú sí la conoces?

Soy amo de casa.



¿Planchas?

Aprendí por mi papá.



¿Cómo es eso?

Mi viejo fue cachinero y, cuando le pedía plata para salir, me sacaba la ropa usada y me pedía que la planche para venderla después.



¿Y tienes buena sazón?

Fui jugador de Segunda División, volvía de entrenar y él, al verme descansando, me mandaba a pelar el pollo o las alverjitas y mirando supe cómo se hace un aderezo.



¿Plato perfecto?

Sopa a la minuta, fideos.



Verdad que las modelos solo comen dieta.

Mi señora come de todo.



¿Te molesta que no te engría con el estómago?

No, tiene otras virtudes de mujer moderna.



Dime una.

Trabajadora, no descansa nunca.



¿Apoya en la economía?

Ahora pongo un poco más, pero cuando me salí de ‘Esto es guerra’, ella ‘apechugaba’ con los gastos.



¿Es de carácter?

Un par de veces he dormido en el sofá.



¿Broncazas?

Discrepancias en puntos de vista. No quiero caer en el error de otras parejas, que están de acuerdo en todo.



La moraleja sería...

Es bueno poner el pie firme.



¿Quién es el más bravo en las discusiones?

Ella se pone triste.



¿La suegra te recibió bien?

De la mejor manera.



Cuando te la presentaron, estabas de moda.

Seguro ayudó ser el capitán de los ‘Leones’, porque si hubiera sido antes, de repente me metía una patada.



Ni imaginar si sabía que eras del Callao.

Ja, ja, ja. Hasta ahora voy a mi casa de Buenos Aires, estaciono mi auto y no pasa nada.



¿Te respetan?

Nos quieren.



¿Cómo se gana eso?

Voy con mi familia, llevo a mi hijo y juega con los niños en la piscina. Mi esposa saluda a todos con un beso y abraza a los pequeños, así estén sudados.



Defíneme a uno nacido en el Callao.

Ve las cosas un segundo antes de que sucedan. Es solidario y pone el pecho.



¿Conchudo?

No se acompleja.



¿Qué significó llevarla a tu casa?

Legalizarla.



¿Buen bailarín?

En tragos me sale la ‘pirañada’.



Si Natalie te dice: ‘Me voy a comer con mis amigas y de allí a una discoteca’, ¿reaccionas?

Que coman donde quieran, pero no a una discoteca, allí nadie conversa ni va a bailar, sino a ‘cazar’.



Entonces...

Nuestro hogar es el mejor lugar para divertirnos.



¿Crees en la amistad entre hombre y mujer?

Si el ‘pata’ es gay.



Un apretón de manos y otra vez gracias por permitirnos ingresar a tu intimidad.

Un agradecimiento al diario que siempre chequeamos y ya saben que nuestra familia siempre mostrará respeto por los demás.

NATALIE: A LA SEMANA ME LLEVÓ AL CALLAO

Su día ajetreado no le quita la sonrisa a la ‘Miss Perú Universo 2011’. Se ha cambiado y lleva en la mano un vaso de jugo que preparó. Se detiene para responder las preguntas y entre sorbo y sorbo, contesta.



¿Sacas el pollo de la refrigeradora?

Cuando estoy de viaje, ja, ja.



¿Pero a veces le das su gustito a los ‘reyes de la casa’?

Cuando me casé, traje a mi nana y me ayuda muchísimo.



¿Nada de nada?

Me salen bien los fideos.



Imagino que chequeas la dieta.

Comemos arroz integral, después todo normal.



Cuando te llevó al Callao, ¿qué pensaste?

Primero me sorprendió que a la semana de conocernos, me lleve donde sus papás.



¿Tu conclusión?

Sabía que era un ‘material’ que no podía dejar ir.



¿Te sentiste fresh?

Nunca había ido a un barrio así.



¿Te impresionó?

Dije ‘Oe qué’.



¿En serio?

Me asusté un poco.



¿Lo que más te llamó la atención?

Que saben divertirse, tengan dinero o no.



¿Te gusta el primer puerto?

Me siento parte del Callao.



Todo lindo, ¿pero algún defecto?

Es impaciente y renegón.



Se declara ‘jerguero’.

A principio no le entendía, conmigo ha cambiado, ja, ja.



Tanto así.

Su mamá lo corregía: ‘qué feo hablas’.



¿Celosa?

Un poquito.



En una fiesta... ¿que empiece bailando contigo?

Sí, salvo que saque primero a su mamá.



¿Cómo mantienes ese físico?

Como chocolates en la noche, después voy al gimnasio.



¿La peluquería o el gym?

Lo segundo.



La gente lo quiere mucho a Yaco.

Somos como nos ven y así estamos criando a nuestro hijo.



Te vimos a las 6 de la mañana en la Teletón.

Cuando se trata de dar una mano a los necesitados, no hay que poner reparos, sino soluciones.



Gracias porque sé que ustedes de su hogar han hecho un santuario.

Lo cuidamos mucho y ustedes nos permiten mostrarlo como es.