EMOCIONADO. Así se mostró Yaco Eskenazi este sábado, mientras acompañaba a Natalie Vértiz en la clínica porque ya empezó su labor de parto. El exchico reality se comunicó con ‘Estas en Todas’ para dar detalles del estado de su esposa.

“Estamos a mitad de camino. Es una valiente, desde ayer en la noche que empezaron las contracciones ha sido súper valiente, ha aguantado y ahora a las 7:30 ya vinimos a la clínica y estamos esperando a que venga el bebito”, indicó.

Asimismo, aseguró que se siente nervioso por su esposa, ya que nunca antes la había visto en labor de parto. “No tengo como protegerla, como ayudarla”, dijo conmovido al explicar que Liam nació por cesárea y cuando empezaron las contracciones Natalie sacó a todos de la habitación y se quedó sola con su papá.

Y es que la conductora de Estás en Todas decidió que su segundo hijo vendría al mundo por parto natural, por lo que se preparó con especialistas desde hace meses.

Yaco Eskenazi también reveló que le pidió a su esposa que no de a luz el sábado, ya que tenía programado un partido de fútbol. “Ya me quedo acá encerrado con ella, justo la estaba fastidiando porque hoy tenía un partidito y le dije que por favor no vaya nacer el sábado y justo... mi hijito nace el sábado... pudo ser en la tarde, en la noche, pero justo en la mañana”, dijo a modo de broma.

LIAM ESTÁ FELIZ

Según contó el feliz papá, su primer hijito, Liam, se comunicó con ellos por videollamada desde la casa de su abuelita, donde se juntará toda la familia para esperar la noticia. “Nos dijo los nombres que quiere que le pongamos”, reveló Yaco.

“Está en nivel seis de dolor del 1 al 10, así que está fuerte la vaina. Grita, ahora le dije que me iba comprar un sanguchito y casi me rompe los dedos, voy a bajar de peso acá”, dijo divertido.

