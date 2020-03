Después que Yaco Eskenazi reconoció que su matrimonio con Natalie Vértiz atravesó por una crisis, la modelo resaltó el gran amor que siente por el padre de su hijo, y dijo que le gustaría ampliar la familia. “Hay mucho amor entre Yaco y yo. Tenemos claro que deseamos estar juntos hasta el final. Somos como toda pareja, porque un día la amas y al otro no quieres ni hablarle. Ahora todo está muy bien con Yaco y estamos felices", dijo la modelo.

"Lo único que puedo decir es que mi familia está feliz, estamos juntos y unidos como debe ser. La comunicación, apoyo y comprensión es lo más importante. ¿Si pensamos ampliar la familia? Me encantaría, pero ahora estoy enfocada en mis metas personales y cosas que tengo que hacer. Más adelante será, en un futuro cercano”, agregó Vértiz, quien ayer estuvo como invitada en el programa ‘América hoy’.

Asimismo, contó que se siente orgullosa de que su esposo esté creciendo profesionalmente y elogió el gran físico que luce a sus 40 años. “Estoy muy contenta por Yaco, por sus logros es lindo verlo dedicarse a todo lo que le gusta como es la conducción y actuación”, comentó. ¿Cómo lo ves a sus 40 años? Yaco es un alma joven, no saben cómo juega pichanga y entrena. Me sorprende el físico que tiene, porque yo a los 21 años me cansaba. Yaco está increíble, es un ejemplo de cómo llegar a los 40. Además, la edad es solo un número y no me baso en eso. Uno debe tener el alma libre, feliz y joven.