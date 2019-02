Yaco Eskenazi sobre los rumores de un distanciamiento con Natalie Vértiz: "Tenemos una relación sólida"

‘Soy un hombre bendecido’, aseguró Yaco Eskenazi, quien señaló que vive el mejor momento con su esposa Natalie Vértiz y asegura que jamás han tenido una crisis de pareja, como se especuló hace poco.



“Vivo un momento muy lindo con mi familia. Me siento bendecido, Natalie es mi contención, apoyo y es la persona con la que comparto todo lo que hago. Tengo la suerte que nos llevamos bien y nos amamos. Es una suerte encontrar a tu ‘media naranja’, porque no todos la encuentran. En el camino quizá pasan cosas, pero tengo la suerte de que vamos a cumplir 7 años juntos y todo ha sido felicidad, así que agradecemos a Dios por eso”, expresó Yaco Eskenazi.



Hace poco se especuló que había un distanciamiento entre ambos… ¿Te molestó?

No me molestó, pero me da pena que se quiera lucrar con información que no se ajusta a la verdad. Natalie y yo tenemos una relación sólida y siempre la mostramos. En estos años que tenemos juntos no hemos tenido una crisis ni nada y, si alguna vez nos hemos peleado, ha sido cuestión de una horita y ya.



¿Hay planes de darle un hermanito a Liam?

Yo quiero, pero Natalie tiene mucha ‘chamba’, así que será cuando ella lo decida. Todavía tenemos tiempo para tener una hijita.



A su vez, Natalie Vértiz dijo que se siente feliz de actuar, por primera vez, junto con su esposo en la película ‘Once machos 2’, que se estrena mañana.



“No todas tienen la suerte de actuar con su amorcito, así que estoy feliz de que nos hayan considerado en la película. Mi personaje se llama ‘Natalie’ y me encantaría seguir actuando con Yaco”, añadió.