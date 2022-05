Yaco Eskenazi se viene recuperando de su operación a la rodilla y se presentó en el programa ‘América Hoy’ para dar más detalles de su evolución. Sin embargo, el conductor llamó la atención al asegurar que ni bien se recupere, volverá a jugar en los ‘Once Machos’, equipo de Aldo Miyashiro.

“Me han hecho un injerto de ligamento cruzado, me han sacado un tendón... Para volver a jugar fútbol necesito unos seis meses ”, dijo generando la polémica en el set del magazine matutino.

El polémico ‘Giselo’ Edson Dávila y Janet Barboza lo trolearon diciendo que se olvide de su equipo de los ‘Once Machos’ y el esposo de Natalie Vértiz no dudó en responder remarcando que eso no será así.

“ Claro que sí, apenas me recupere, yo voy a volver a mis actividades deportivas. Yo tengo mi equipo ‘Los Piratas’, ‘Los Once Machos’, yo tengo varios equipos... Me han dicho que te quieren convocar (Giselo), necesitan un aguatero”

Yaco Eskenazi habla de 'Los once machos'

‘ONCE MACHOS’, EL EQUIPO DE ALDO MIYASHIRO

El equipo de los Once Machos ha vivido una racha de momentos graves y negativos en los integrantes del equipo fundado por Aldo Miyashiro, quien junto a Óscar del Portal, fueron ampayados con las reporteras Fiorella Méndez y Fiorella Rétiz.

El líder de Once Machos, Miyashiro, tuvo que pedir disculpas públicas tras un ampay que evidenció su infidelidad a un matrimonio de 18 años con la actriz y cantante Érika Villalobos. La relación se terminó.