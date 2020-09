Yaco Eskenazi sorprendió al revelar que si su esposa Natalie Vértiz llega a actuar en Hollywood, no realizará escenas de besos. “Si llega a Hollywood, nada de besos... ¿para qué? Aparte Natalie está conduciendo ‘Estás en todas’, y aquí se queda hasta viejita... No, no soy ese tipo de celoso, soy más por el lado del macho que quiere cuidar a su chica. Pero no celo cosas raras, no me he puesto celoso por lo de Baladán (Ignacio reveló que Natalie es su amor platónico)”, dijo el conductor, quien llegó al set de ‘Estás en todas’ para sorprender a Natalie y festejar su cumpleaños por adelantado , ya que el miércoles cumple 29 años.

“Tengo una esposa que es la más bonita de todo el Perú, hasta ha ganado un concurso. Es normal que a la mayoría de hombres le parezca una mujer hermosa, pero si es con respeto no me molesta, pero si alguien se equivoca, entonces va a recibir mi llamada telefónica”, afirmó.

Yaco Eskenazi sobre Natalie Vértiz: “Soy celoso tipo el macho que quiere cuidar a su chica” | EET

Asimismo, comentó que Natalie es celosa, pero no llega a ‘tóxica’.

“Es una celosa bien sutil, te pregunta qué tal estuvo esa escena y, como la conozco, yo me hago el loco, respondo con una sonrisa, me voy a la terraza hasta que se olvide”, señaló.

En tanto, Natalie aseguró que es celosa pero no tóxica. “Yo tomo las medidas necesarias, no diré más, pero es una cosa sana, no voy a ser ‘la tóxica’”, indicó Natalie

Yaco Eskenazi sobre Natalie Vértiz: "Solo llega a la T de tóxica" 26/09/2020