MÁS AMOR QUE NUNCA. Yaco Eskenazi estuvo presente junto a su esposa Natalie Vértiz en el concurso de moda llamado ‘Model of the year Perú 2022′ que se desarrolló el último jueves 10 de noviembre. El excapitán de los ‘Leones’ en Esto es Guerra compartió un peculiar detalle de su vestimenta que llamó la atención.

“ Natalie casi todo lo que hace lo hace a la perfección, lo hace bien , y yo como su compañero de vida tengo que estar siempre con ella, no me cuesta nada”, fueron las palabras de Yaco al mostrarse orgulloso de su pareja.

Además, el exguerrero reveló que es su misma esposa quien lo ayuda a elegir su ropa para eventos especiales. Así fue la confesión de Yaco Eskenazi que hizo sonreír a Natalie

“ Lo único que me cuesta es pedirle que me diga qué ponerme porque ella me tiene que decir qué ponerme, yo solo no puedo improvisar . No voy a pasar un papelón acá, ha estado media hora gritándome, cómo vas a decidir ahorita”, comentó.

“ Se hace de rogar cuando sabe que a todos los eventos que hago él tiene que ir sí o sí ”, agregó la modelo.

NATALIE VÉRTIZ HABLA DE SU AMIGA ALE VENTURO

Para entrevista con Trome, Natalie Vértiz se refirió a su amiga Ale Venturo y a la relación que mantiene con el futbolista Rodrigo Cuba. La modelo aseguró que la apoya en todo y si ella es feliz, le deseará lo mejor siempre.

“Ya le falta poco (para dar a luz), así que ahí estaré con ella siempre, apoyándola (...) Lo único que quiero para ella es tranquilidad y si ella está bien ahorita, la apoyo en todo ”, dijo.