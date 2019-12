Yaco Eskenazi negó que haya pasado algo entre Gino Pesaressi y Korina Rivadeneira en Arequipa, tal como lo deslizó Rodrigo González en sus redes sociales.

El esposo de Natalie Vertiz comentó que conversó con su excuñado, quien se encuentra en Europa, y le aseguró que no pasó nada, pues la modelo venezolana es una ‘mujer casada’.

“He hablado con Gino, es mi amigo y se mata de risa con todo esto. Dice que no ha pasado nada, que es imposible porque cada uno está en lo suyo. Además, ella es una mujer casada”, comentó el conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Asimismo, añadió que nadie podría romper un matrimonio solo porque se pone el gorro de otra persona.

“Si se puso o no el gorro, no puede ser motivo para romper un matrimonio, con eso no se puede asegurar que algo haya pasado. Hay que tener cuidado con lo que se dice, cada uno tiene derecho a opinar lo que quiere, pero se genera un ambiente feo en la familia. Además, no los han visto ni entrar ni salir de algún sitio, solo hay una foto donde se nota que le prestó un gorro y seguro que fue porque allí hace mucho frío”, añadió.

‘NO PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD’

Por otro lado, la exMiss Perú Natalie Vértiz comentó que ella no perdonaría una infidelidad.

“Nunca me he puesto en el escenario sobre qué haría ante una infidelidad... pero creo que no la perdonaría. Ser infiel es una decisión que la persona toma y me parece que en una relación deben valer más tus promesas, tu compromiso, tu lealtad”, indicó la modelo.

“Nosotros somos muy caseros, nos gusta compartir tiempo en familia. Tampoco nos gusta estar hablando de otras personas porque cada uno sabe lo que pasa en sus casas, en su relación... como dicen, los terceros siempre salen sobrando”, agregó.