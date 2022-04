Yaco Eskenazi envió un mensaje de aliento a los peruanos en estos momentos de crisis política, social y económica, luego de los constantes paros de transporte por el alza de los precios de los combustibles, que trajo como consecuencia una subida en los precios de los productos de la canasta básica familiar.

“Antes que nada, quiero decir que la violencia no lleva a nada, si los peruanos no estamos unidos y nos violentamos, nos vamos a hundir más. Todos tenemos que ponernos de acuerdo en que tenemos que sacar al Perú adelante, no podemos jalar la cuerda, unos para un lado y otros, para el otro, todos los peruanos tenemos que jalar para el mismo lado”, dijo el conductor de América Televisión.

¿Qué pides para el país?

Los que tengan que dar un paso al costado que, simplemente, lo hagan por el bien del Perú. No se trata de quién está en el poder, se trata de pensar en el pueblo, en la gente que más lo necesita.

LA GRAN FINAL DE ‘EN ESTA COCINA MANDO YO’

Este domingo 10 de abril a las 7 de la noche se vivirá la semifinal de “En esta cocina...Mando yo”, Rafael Cardozo y “Cachaza” se enfrentan a Erick Osores y María Julia Flores, la mamita de Yoshimar Yotún, por su pase a la gran final. Y sobre este programa, Yaco Eskenazi, conductor del espacio, cuenta pormenores. Además, él habla de la coyuntura actual de nuestro país. Aquí, declaraciones y fotos.

Este domingo viviremos la semifinal de la cocina, ¿te imaginaste que Eric Osores regresaría a la cocina?

Nunca jamás me imaginé que Eric Osores estaría en la semifinal de la cocina porque es malísimo cocinando, él tiene miedo de agarrar la carne cruda, felizmente, María Julia, quien es una capa, estuvo detrás de él.

¿Y cómo viste a Rafael y a “Cachaza”? ¿Crees que se entienden en la cocina?

Rafael es un competidor por excelencia, lo pongas a hacer lo que lo pongas a hacer, él siempre va a querer ganar y se va a sacar la mugre, y Cachaza sabe cocinar, entonces, ellos hicieron buena dupla en la cocina, ellos pudieron enfrentarse a la mamita de Yotún.

Por otro lado, Rafael, así como Jota Benz, quien estuvo la semana pasada en la cocina, aseguran que eres pisado, ¿tú qué opinas?

Yo no soy pisado, soy respetuoso. Creo que Rafael sabe ocultar que es pisado, “Cachaza” es quien lleva los pantalones en esa relación hace bastantes años. Y, por otro lado, el señor Jota Benz no tiene autoridad moral para hablar de pisados.

