El conductor Yaco Eskenazi contó que su esposa Natalie Vértiz es quien manda en la casa durante la cuarentena, revelando que él y su hijo Liam la llaman ‘Vizcarrita’.

“¿Saben cómo le hemos puesto a Natalie en la casa?, pues es ‘Vizcarrita’ porque todos los días nos da su decreto de lo que hay que hacer. Hoy (ayer) me dijo, a las 10:20 (de la mañana) nos van a llamar del canal y tienes que estar listo, bañado, cambiado y peinado”, reveló al programa ‘América hoy’.

Sin embargo, Natalie Vértiz no se quedó callada y aseguró que se comporta como un ‘general’ porque si no establece un reglamento claro en su hogar, Yaco y Liam hacen lo que quieren.

“Yaco dice que yo soy ‘Vizcarrita’, pero yo digo las cosas tal cual son... en cambio, él es terco. Además, todas las amas de casa que nos están viendo, a todas las mamás en general, esta cuarentena es nuestra, nosotras somos las que tenemos que organizar todo en casa. Acá me he vuelto un ‘general’ porque sino aquí cada uno hace lo que quiere: como no hacer las tareas, Yaco jugando play, ¡imagínense!”, indicó la modelo.

La parejita añadió que realiza diversas actividades en casa. “Nos damos tiempo para todo, no solo para cocinar algo rico o entrenar, sino para estudiar con Liam y tener momentos de entretenimiento con alguna película familiar”, añadió Yaco Eskenazi.