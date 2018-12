Yahaira Plascencia felicita a su expareja la ‘Foquita’ Jefferson Farfán por su película

La cantante Yahaira Plasencia le deseó lo mejor a su expareja, el futbolista Jefferson Farfán, tras conocerse que se realizará una película sobre la vida de la ‘Foquita’.



“Que todo le vaya súper bien. No creo que toquen en la película la relación que tuvimos, porque me parece que más se van a enfocar en su carrera, pero igual no me molestaría. Si hace su película, ¡qué bien! Él puede poner los episodios que quiera poner, además, eso (escenas) lo ve el productor y no él”, señaló Plasencia.

¿Y si te llaman para que actúes en la película?

No hay forma, pero que le vaya súper bien.



¿Cuál es tu balance del 2018?

Ha sido un año bueno y me ha ido bien en el trabajo. Navidad la pasaré en familia, Año Nuevo trabajaré y el 1 de enero me voy a Japón. En unas semanas también me voy a Colombia, estoy bien enfocada en proyectarme a la internacionalización y en hacer cosas nuevas.

¿Sientes rencor por las personas que hablan mal de ti?

El que perdona es Dios, no tengo rencor y no tengo que perdonar nada. Estoy proyectada en mi carrera y es lo único que me interesa.



¿Esperas encontrar tu ‘media naranja’ el próximo año?

Estoy tranquila, así como estoy (soltera).

