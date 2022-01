Yahaira Plasencia finalmente rompió su silencio luego de la fuerte situación que envuelve a Pancho Rodríguez, quien fue impedido de ingresar al Perú por cinco años por mal comportamiento, tras participar en una fiesta con la salsera en abril de 2021, cuando estaban prohibidas las reuniones sociales por pandemia.

La cantante declaró para Amor y Fuego y aseguró mantener una buena relación amical con el chileno, pese a que se les ha vinculado sentimentalmente. En ese sentido, no descartó viajar a Chile para visitar a su amigo y brindarle todo su apoyo.

Asimismo, cuando fue consultada por la avalancha de críticas que recibió de usuarios de las redes sociales que la culparon por la situación de Pancho, ya que la fiesta en cuestión habría sido por su cumpleaños, la ‘reina del totó' se bañó en aceite.

“Yo no tengo nada qué decir al respecto, uno es grande y sabe las decisiones que toma”, comentó Yahaira Plasencia.

¿POR QUÉ SE DEJARON DE SEGUIR YAHAIRA Y PANCHO EN IG?

En conversación con una reportera de Amor y Fuego, Yahaira Plasencia fue consultada por la razón por que ella y Pancho Rodríguez se dejaron de seguir en Instragram, luego que muchos especularan que era por la expulsión del chileno del país.

“No no, ahora sí nos seguimos, lo que pasa es que, ni siquiera se dan cuenta, pero yo hablo mucho con él, hablo con él a diario. Ni siquiera me acuerdo la verdad (por qué se dejaron de seguir) yo creo que ni siquiera nos seguíamos, de verdad, te juro que no sé, pero ahora ya nos seguimos normal. Siempre hablamos, nuestra amistad va seguir, yo lo quiero un monto y estoy apoyándolo en lo que puedo”, comentó la ‘reina del totó’.

Además, Yahaira Plasencia comentó que Pancho Rodríguez está muy afectado por su situación actual y espera, ‘de corazón’, que su programa se pueda solucionar y pueda seguir trabajando y cumpliendo con sus responsabilidades.

“Él siempre ha tenido una carrera o una estadía aquí en Perú tranquila. De todo corazón espero que se pueda solucionar y que todos tengamos una segunda oportunidad”, dijo la cantante.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo González enfurece por derrame de petróleo: “Nunca más pienso volver a consumir en Repsol”

Peter Fajardo y su tremenda indirecta ¿a Elías Montalvo?: “Ya lo pasado, pasado”

Olenka Zimmerman llama “desastre” a producción de ‘Al sexto día’ y no tiene miedo de competir con Cabrejos