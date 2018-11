Yahaira Plasencia se abre paso en México: apareció en el programa 'Todo un show... camino a la fama'

Yahaira Plasencia se presentó en vivo en el programa mexicano ‘Todo un show... camino a la fama’ y, aunque estuvo un poco nerviosa, su actuación fue bien recibida por los conductores Laura G, Anette Cuburu y Roger González.



Durante la transmisión que hizo la salsera, agradeció a sus padres por ‘verla’ y a sus fans al apoyar su carrera.



“Estoy aquí, hay mucha producción y chequean todo al milímetro... Este es un sueño que se va haciendo realidad de a pocos. Gracias mamá y papá por estar ahí viéndome y a todos mis seguidores por su cariño”, dijo la popular ‘Totó’ al interpretar en el programa su más reciente tema, ‘Tú’.



Yahaira Plasencia, que se trasladó a tierras ‘charras’ en compañía de su mánager Maritza Rodríguez, no solo se ha presentado en Azteca Uno (antes TV Azteca), sino que también brindó entrevistas para algunos diarios y radios mexicanas.



“Este país es la cuna de grandes cantantes reconocidos a nivel mundial. Vine con mucha expectativa, con ganas de que me conozcan y poco a poco ingresar mi música a un mercado bastante competitivo. He brindado entrevistas para algunos medios como ‘Azteca Uno’, donde tuve la oportunidad de hacer un musical. Se vienen grandes sorpresas y mañana tendremos una reunión muy importante. También hice contacto con un importante productor musical con el que intercambiamos ideas, eso me tiene muy entusiasmada”, detalló Yahaira Plasencia.



Yahaira Plasencia permanecerá en México hasta el sábado para cumplir con la agenda de entrevistas pactadas, luego regresará a Lima para continuar con sus presentaciones.