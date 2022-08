Yahaira Plasencia se pronunció luego de mostarse delicada de salud y aclaró que tuvo una infección urinaria y renal. La salsera aseguró que pese a su deteriorado estado, asistió a los ensayos de La Gran Estrella para este sábado 20 de agosto.

Yahaira, por tus redes nos enteramos que estuviste mal de salud, ¿qué pasó?

Yo tengo un problema en los riñones desde hace cinco años, más o menos, fui operada de emergencia en el 2020, entonces, cualquier malestar en esta zona, ya sea por usar determinado vestuario o tacones, me puede causar problemas. El domingo pasado ya me sentía mal, me hice unos análisis, y tuve una infección renal y urinaria.

¿Cómo te sientes ahora?

Ya estoy mucho mejor, esta no es una enfermedad grave, pero sí era necesario que descanse, así que descansé toda la semana, solo asistí a los ensayos de “La gran estrella” porque las reinas tenemos un show espectacular este sábado, y a otra reunión que no podía faltar.

Entonces, este sábado sí te vemos en el escenario...

Claro que estaré en el escenario este sábado porque, además del show con las reinas, no puedo dejar a mis chicos, tengo que estar pendiente de ellos, esa es mi principal labor. Igual, estos días he mantenido comunicación con ellos, he estado apoyándolos, dándoles ideas...

¿Qué tal la experiencia de cantar con las reinas durante el ensayo?

Me encanta estar en un show tan bonito con Ruby (Palomino) y Susan (Ochoa), es la primera vez que canto con ellas, tienen una voz espectacular, y estoy emocionada por compartir escenario con ellas esta próxima gala.

Por último, en esta tercera gala Brunella Torpoco llega a la pista de Gisela Valcárcel, ¿qué opinas de ella?

Brunella es una gran artista, con una carrera de mucha proyección, creo que lo está haciendo muy bien, todos los éxitos para ella, ¡buenas vibras!

