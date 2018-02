Yahaira Plasencia es acusada de estafa por empresario :O [VIDEO y FOTOS]

¡Ya puesss! Yahaira Plasencia fue acusada de estafa por el empresario Marco Rodríguez, quien contrató a la salsera para que se presente, el fin de semana, en la discoteca ‘Madame’ de Los Olivos, pero la cantante no se apareció en el local por un supuesto problema de garganta.

“El contrato lo cerramos por 4 mil soles y le di la mitad de adelanto, pero terminó siendo una estafa. Nos canceló a última hora, me ha dicho que no podrá venir porque está afónica. Si sabía que estaba mal, no debió cerrar un contrato. Me parece irresponsable”, sostuvo el administrador que acusa de estafa a Yahaira Plasencia.

Asimismo, trascendió que Yahaira Plasencia no acudió al local del Cono Norte, pero sí habría cantado en un concierto en el sur, donde también se presentó Tito Nieves y Víctor Manuelle.

Yahaira Plasencia se inspiró en el romance que tuvo con Jefferson Farfán para nuevo tema. Yahaira Plasencia se inspiró en el romance que tuvo con Jefferson Farfán para nuevo tema. Jefferson Farfán

Además, fue vista compartiendo con su familia y amigos en un box de dicho evento. Por esa razón, se presume que Yahaira Plasencia en realidad decidió dejar el otro evento por asistir al del sur. La salsera aún no se pronuncia al respecto.

Este no es el único problema que enfrenta Yahaira Plasencia. Ella ha sido denunciada por la expareja de su hermano, luego de que la salsera la llamara loca y diera a entender que su sobrino podría ser hijo de otro hombre.

Recordemos que la ex enamorada del hermano de Yahaira Plasencia lo acusó de no hacerse cargo de la manutención de su hijo y de no visitarlo. En su defensa, la salsera calificó a la madre de su sobrino de loca.



