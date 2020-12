Yahaira Plasencia se pronunció sobre el impactante vestido que utilizó en los premios Heat. Al respecto, la conocida salsera afirmó que a ella ‘le encanta mostrar carnes y que en ese momento tenía que venderse como sea’.

La llamada ‘Reina del Totó' se presentó en el conocido programa de las tardes En Boca de Todos, donde brindó su opinión sobre el vestido que utilizó en la premiación realizada en Santo Domingo.

“Ustedes ya me conocen, a mí me encanta mostrar carnes y si ese era el momento, tenía que venderme como sea. A mí me encanta mostrar carnes”, manifestó Plasencia.

Al respecto, la conductora Tula Rodríguez afirmó que Yahaira se veía espectacular con el vestido que lució en la ceremonia de los premios Heat.

YAHAIRA PLASENCIA Y SU VESTIDO CON UN ESCOTE DE INFARTO

Recordemos que Yahaira Plasencia fue invitada a los premios Heat para presentar al ganador de la categoría ‘Mejor artista andino’ y su vestido generó cientos de comentarios a favor y también en contra.

NCZP | Yahaira Plasencia afirma que le encanta mostrar carnes (En Boca de Todos)

