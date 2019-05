Yahaira afirma que es muy confiada y le brinda su amistad a personas que no valen la pena en referencia a 'Coto'

La salsera Yahaira Plasencia comentó que es muy confiada con las personas, en referencia a ‘Coto’ Hernández, quien divulgó en ‘El valor de la verdad’ que tuvieron un affaire por 4 meses.

“Si salgo con alguien o tengo un affaire es mi vida privada y no lo voy a comentar. Soy una chica soltera desde hace 3 años. Si otros quieren hacer un show, es cosa de ellos, yo sigo tranquila enfocada en cosas importantes”, comentó Yahaira, quien ayer empezó a grabar su nuevo disco con el afamado productor Sergio George.

‘Coto’ dijo que siempre eras esquiva con tus temas personales...

No es que sea esquiva, pero no voy a darle importancia a personas que no lo son. Es más, tengo que cambiar mi defecto, soy muy confiada y le brindo mi amistad a gente que no vale la pena, ya no puedo seguir cometiendo esos errores.



¿Decepcionada de él?

El tema de ese chico queda ahí, fue algo que nunca me interesó y no lo es ahora. Mi única proyección es mi carrera.

También se comenta que habrías retomado tu relación con Jefferson.

Después de haber terminado, hace 3 años, no me he vuelto a encontrar con él. Dicen que nos vimos en China, en Colombia y todo es falso.



‘NO CONOZCO A JEFFERSON’



Por su parte, el productor Sergio George negó tajantemente haber sido contratado por Jefferson Farfán.

“No lo conozco. A mí solo me contratan transnacionales o trabajo directamente con mi compañía. Yo he visto mucho potencial en Yahaira y por eso vamos a grabar unos temas”, indicó el productor.

Además, lamentó que La India haya llamado ‘vedette’ a Yahaira, y que él la considera como una artista completa.



Finalmente, Yahaira se mostró contenta, porque el sábado ‘El artista del año’ fue el programa más visto, superando a ‘El valor de la verdad’.

RATING DEL SÁBADO



- El artista del año 18.8

- El reventonazo de la Chola 14.7

- El valor de la verdad 11.8

- Sí va a salir 10.3

- La Rosa de Guadalupe 10