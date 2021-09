Yahaira Plasencia llegó a Punta Cana para hacer el feat del tema ‘Sola’ que el cantante Kamm, con quien se le vio hace unas semanas paseando en un yate por el mar del Caribe, incluyó en el álbum que presentará esta noche en el salón Avalón del hotel Hard Rock Café, pero antes del ‘show case’ que el artista colombiano ofrecerá, la salsera paseó por la playa de este paradisiaco lugar, sin imaginar que alborotaría con su diminuto bikini color negro a los bañistas.

Yahaira Plasencia con sus curvas alborota en Punta Cana y hará feat con Kamm Video: Carla Chevez-Trome

Yahaira en redes se te vio al lado de Kamm y se especuló que eran más que colegas.

(Ríe) Kamm va a estrenar su álbum de once canciones y una de esas es una salsa que se llama ‘Sola’ que la hicimos bajo la producción de Master Chris y está increíble y hoy (anoche) es el lanzamiento. Los mejores éxitos para Kamm porque es lo máximo, pues he visto todo su esfuerzo y vale la pena.

En el ensayo vi que baila y canta muy bien, lo veo como Maluma

Sí, es un Maluma Junior

Dices que tienes mucha confianza con él

Sí, es mi hijito tiene 20 años para mí es un ‘baby’, es súper talentoso. Diana Montes y Master Chris lo están encaminado muy bien y qué bueno que tenga un equipo que realmente trabaje así con él porque eso es lo que yo no tuve al principio, en el camino lo fui encontrando.

LA REINA DEL TOTÓ

Luego del ensayo que tuvo con Kamm, Yahaira hizo un alto para ‘tomar sol’, pues reveló que ama estar completamente bronceada y fue en ese momento que bañistas peruanos, colombianos y españoles le pedían tomarse fotos con ella y grabar saludos.

“Me ha costado sacrificio estar así, primero me hice una liposucción y ahora ya estoy entrenando, eso es algo que nadie puede creer porque no soy amante del gimnasio, pero todo sacrificio tiene su recompensa”, detalló.

Yahaira Plasencia con sus curvas alborota en Punta Cana y hará feat con Kamm Video: Carla Chevez-Trome

‘La reina del totó’, también comentó que la decisión de conservar su figura, ha sido porque en un reciente viaje que hizo a Miami, estuvo con otras artistas del canto que eran mucho más delgada que ella. “Imagínate, pensé ya estaba bien y nada, cuando vi a Anitta, casi me desmayo, súper delgada, pero recontra fitness tanto que la vez en la tele y ves un ‘mujerón’ y hacia eso apunto”, precisó mientras los fans le decían que era ‘La reina del totó' y ‘La Patrona’.

MIRA ESTO: Yahaira Plasencia subió unos videos a sus redes sociales donde se le vio con una cintura más chiquita

COLOMBIA Y PUERTO RICO

En otro momento, Yahaira agradeció a los periodistas colombianos y portorriqueños por augurarle éxitos en su carrera como cantante, pues le comentaron que la salsa que hace gusta al público de sus países.