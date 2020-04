Luego de que Alondra García Miró indicara que no es amiga de Yahaira Plasencia, la salsera brindó declaraciones sobre la ojiverde y comentó cuál es la verdadera relación que existe entre ambas.

En comunicación con ‘Choca’ Mandos a través del Instagram de América TV, Yahaira Plasencia opinó de Alondra García Miró a quien solo vio una vez en su vida. Pese a ello, indicó que la modelo le cayó bien.

“Solo la he visto una vez en mi vida, obviamente no somos amigas, pero me cayó superbién, la pasamos superbién en ese momento que nos conocimos”, dijo Yahaira Plasencia sobre la ojiverde.

Yahaira Plasencia habla de Alondra García Miró.

COMIÓ CEVICHE

El pasado jueves 23 de abril, Yahaira Plasencia cumplió 26 años y lo celebró al lado de Jefferson Farfán desde su cuarentena en Rusia. La salsera se comunicó con ‘Choca’ donde dio detalles de la fiesta sorpresa que compartió al lado del futbolista en Moscú.

En entrevista con Choca, Yahaira Plasencia contó que fue una sorpresa la que le prepararon en Rusia para festejar su cumpleaños. Además, indicó que todos en la cuarentena degustaron un delicioso buffet de comida peruana.

“Aquí me hicieron la sorpresa, entre todos hicimos algo chevere, una reunión bonita. La pasamos superbién, para que, comimos muchísima comida peruana ¡uf! Fue un buen cumpleaños", indicó Yahaira Plasencia en Instagram.

