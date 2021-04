MINTIÓ. Un amigo de Yahaira Plasencia habló para Mujeres al Mando, luego del escándalo que se desató por la intervención a una casa en Cieneguilla, donde la salsera celebró su cumpleaños. Según Bryan, la ‘reina del Totó' no estuvo presente en la ‘fiesta covid’.

“Ella estaba con su familia, no sé. O sea, yo fui con Jorge (Plasencia) nada más, no se más”, indicó el íntimo amigo de la cantante. Asimismo, aseguró que Facundo González no asistió y que no habían chicos reality de Esto es Guerra, a pesar de que más tarde se confirmó la presencia de la ‘Yaha’ y Pancho Rodríguez.

“Yahaira no estaba pero Yorch sí. No sé si ha pagado la multa pero ya está en su casa, debe estar con su familia”, agregó sobre el hermano de la salsera.

Por otro lado explicó que la reunión la organizó un amigo que tiene su casa en Cieneguilla, aunque nunca esperaron ser intervenidos. Además, indicó que la fiesta la realizaron de viernes para sábado porque el domingo ‘nadie puede salir’.

Bryan afirmó que eran 11 personas las que se reunieron en la fiesta y volvió a repertir que Yahaira Plasencia no estuvo presente. “Ella pasó su cumpleaños en su casa, con sus tíos, su familia. Ella no ha estado”, agregó.

LA YAHA SE ESCONDIÓ EN UNA MALETERA

Al momento de la intervención, Yahaira Plasencia se habría negado a salir del lugar para no ser captada por las cámaras de la prensa. Los amigos y hermano de la cantante sí accedieron a acompañar a las autoridades y pidieron que dejaran de grabar.

Asimismo, en el video compartido por Instarándula se ve que les preguntan si no tenían miedo a contagiarse del Covid-19, pero se quedaron callados.

Más tarde, el programa de de Rodrigo González, ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes de Yahaira escondida en la maletera de un auto para evitar ser detenida por la Policía Nacional del Perú.

YAHAIRA PIDE PERDÓN

La ‘reina del totó’ rompió su silencio el último domingo y envió un comunicado a través de Instagram, en el que pide perdón por su accionar. La cantante indicó que su reacción se debió al nerviosismo que la embargó en ese momento y que la llevó a esconderse para no ser descubierta por la Policía, que ya había ingresado a la vivienda para poner punto final a la reunión.

“Los detalles de esta intervención y de como se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo-que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes-, prefiero reservarlos por el momento; sólo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y era y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta”, se lee en el comunicado de Yahaira Plasencia.