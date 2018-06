Yahaira Plasencia: Cantante le tiene miedo al amor [VIDEO y FOTOS]

La salsera Yahaira Plasencia comentó que tiene miedo de volver a enamorarse porque la podrían ‘sembrar’ y aprovecharse de su condición de figura pública.



“Siempre me quieren involucrar con mi expareja (Jefferson Farfán ), pero no tengo a nadie, no salgo. Es más, me da miedo salir con alguien, que me puedan hacer mil cosas, que me vayan a ‘sembrar’ o aprovecharse. Prefiero estar tranquila y dedicada a trabajar”, comentó la cantante.



Además, indicó que se ha creado mucha polémica por el hecho de guardar las joyas que le regaló la ‘Foquita’ cuando eran pareja.

“No hay nada de malo si los guardo (los regalos), jamás los botaría. Las cosas bonitas se guardan, son lindos recuerdos que quedan de una relación”, añadió Yahaira Plasencia .