QUÉ ROCHE. La fashion stylist Nicole Akari quedó en shock en pleno programa de ‘América Hoy’ por la aparición de Yahaira Plasencia cuando estaba criticándola duramente por el look que usó en la final de ‘La Gran Estrella’.

“No me gustó la tela, no me gustó el corte, no le favorecía en nada y el complemento... no, no, para el Halloween de repente, pero para la gala no ”, dijo. Sin embargo, minutos después, la salsera se presentó y ella quedó ‘helada’.

Los conductores de ‘América Hoy’ pidieron que la engreída de Sergio George ingrese al set y le comentaron lo que había dicho la fashionista, por lo que Yahaira no dudó en responder.

“Quiero agradecer a Alex Segura, respeto su trabajo, lo quiero muchísimo y para mí es un grande. Siento que a mí me gustó el vestido, pero aquí mi amiga, la experta, tiene que dar su opinión ”, acotó.

Ante esto, Nicole Akari no dio su brazo a torcer, ratificó su comentario sobre su vestido y elogió la ‘bondad’ de la cantante. “No, Yahaira es mi amiga. Es que tú eres buena...”, precisó.

JANET BARBOZA DEFIENDE A YAHAIRA

Janet Barboza intervino y aseguró que vio a Yahaira Plasencia hermosa con los dos vestidos durante la final de ‘La Gran Estrella’.

“¿No sientes que ese traje le dio más volumen? El dorado le quedó lindo pero este sentí que le daba mucho volumen, la amplió, no me gusto”, opinó la fashion stylist.